Росгвардия создаст отряд для охраны моста через Керченский пролив

Как информирует replya.net, он сказал: «Для того, чтобы решить поставленные перед Российской гвардией задачи по обеспечению безопасности мостового перехода через Керченский пролив во вновь создаваемом Южном округе войск необходимо сформировать новое соединение – морскую бригаду».
Ранее уже сообщалось, что Россия намерена построить мост через Керченский пролив. Такое заявление 19 марта 2014 года сделал президент Российской Федерации Владимир Путин. Примечательно, что об этом он заявил сразу же после аннексии Крымского полуострова. Кроме того, через некоторое время после этого премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении генподрядчиком строительства моста-перехода в Крым предприятия «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Также ранее уже сообщалось, что российская власть намерена построить такой переход до декабря 2018-го. В МИД Украины в свою очередь заявляли, что возведение этого сооружения осуществляется в нарушение международного права, поскольку Украина по отношении к Крыму, не давала никакого согласия.