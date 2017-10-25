У Путина прокомментировали слова Собчак о Крыме

Как информирует replyua.net, спикер Владимира Путина заявил: «С точки зрения междунродного права, де-факто и де-юре, Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крымского полуострова не подлежит обсуждению ни с кем и никак». В это же время Песков промолчал на счет позиции Путина относительно привлечения Собчак к ответственности за подобного рода высказывания.
Как ранее уже сообщалось, «светская львица» из России Ксения Собчак сделал заявление, что Крым – это украинская земля, а сама Украина, как государство, является важнейшим партнером для Российской Федерации. Она отмечала, что аннексия Крыма Россией – это непосредственное нарушение меморандума, подписанного в Будапеште.