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У Путина прокомментировали слова Собчак о Крыме

У Путина прокомментировали слова Собчак о КрымеДмитрий Песков, являющийся пресс-секретарем российского президента Владимира Путина сделал комментарий к заявлению известной российской журналистке Ксении Собчак, которая намерена баллотироваться в президенты РФ, о том, что Крымский полуостров – это украинская земля, о чем пишет РИА «Новости».

Как информирует replyua.net, спикер Владимира Путина заявил: «С точки зрения междунродного права, де-факто и де-юре, Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации. Обсуждение территориальной и суверенной принадлежности Крымского полуострова не подлежит обсуждению ни с кем и никак». В это же время Песков промолчал на счет позиции Путина относительно привлечения Собчак к ответственности за подобного рода высказывания.

Как ранее уже сообщалось, «светская львица» из России Ксения Собчак сделал заявление, что Крым – это украинская земля, а сама Украина, как государство, является важнейшим партнером для Российской Федерации. Она отмечала, что аннексия Крыма Россией – это непосредственное нарушение меморандума, подписанного в Будапеште.
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