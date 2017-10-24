Блогер: в окупованому Криму ФСБ перевіряє на лояльність навіть дітей

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За словами блогера Віри Левкович, в окупованому Криму панує атмосфера в’язниці чи великого концтабору. Батьки намагаються вберегти дітей від постійної пропаганди, яка ллється на них в школах, але це дуже складно, - про це інформує видання replyua.net.Так, блогер наголошує, що всі адекватні батьки в окупованому Криму докладають шалених зусиль до того, щоб запобігти перетворенню своїх дітей на ідіотів, але зробити це надзвичайно важко. Конкретні приклади з повсякденного життя кримчан показують, що вони живуть в постійному напруженні.Зокрема, у знайомої блогера двоє дітей шкільного віку. Дуже важко щоразу дати їм відповіді на питання про те, як правильно себе поводити в умовах російськомовної школи у разі, якщо ти любиш Україну. Як сприймати розповіді вчителя та інших школярів, як «фільтрувати» інформацію, яка доноситься зі сторінок шкільних підручників. Дітей у школі постійно примушують заповнювати анкети з хитрими питаннями. Потім ці анкети перевіряють у ФСБ – ймовірно, щоб встановити рівень лояльності і дитини, і сім’ї загалом. Як зауважила блогер, зазвичай вона знаходить слова підтримки для своїх друзів. Але що говорити у такій ситуації – незрозуміло.