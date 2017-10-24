Муждабаєв: якщо ви не розумієте цієї очевидної речі, то ви або закінчений романтик, або ідіот

За словами журналіста Айдера Муждабаєва, заяви Ксенії Собчак про окупацію Кримського півострова – не більше, ніж ширма, якою Кремль намагається закрити свою людожерську сутність, - про це видання replyua.net інформує з посиланням на допис, оприлюднений оглядачем у Фейсбук.
Так, блогер нагадує, що сьогодні Собчак, яка заявила про намір балотуватись на пост президента РФ, сказала, що сумнівів бути не може: Крим належить Україні. Але Муждабаєв підкреслює, що треба або бути ідіотом, або закінченим романтиком для того, щоб щиро захоплюватись такими словами. По-перше, єдина мета, з якою Собчак бере участь у виборах – це їх легітимізація в інтересах Кремля. По-друге, констатація факту порушення міжнародного права і ремарка про необхідність продовжувати діалог, якось вирішувати ситуацію, проводити новий, «чесний» референдум – це ніщо інше, як заїжджена пластинка від російських лібералів.
Те, що проведення такого «чесного референдуму» по суті залишить кримських татар у російському рабстві, російських лібералів не хвилює. Так само, як їх не хвилює те, що запропоноване ними – неможливе з точки зору українського законодавства. Власне, для російських імперців всі механізми легалізації краденого хороші, - підсумовує Муждабаєв.