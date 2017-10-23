Кримський Бандерівець: зрадники сумують за українською їжею

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Як переконує Кримський Бандерівець, окупація Криму дається взнаки місцевим не тільки відсутністю політичних свобод, засиллям материкових росіян чи зниженням рівня життя. Перше, що відчули зрадники на власній шкурі – це смак російських продуктів, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на персональний блог оглядача.Зокрема, блогер розповідає, що на євпаторійському міському пабліку у соціальній мережі вирішили влаштувати опитування на доволі провокаційну для кримчан тему «Як ви вважаєте, де смачніші продукти харчування?». Лише сто сімдесят вісім осіб, включно з тролями, ботами і провокаторами (сімнадцять відсотків опитаних) надають перевагу російським продуктам. Натомість, п’ятдесят п’ять відсотків (п’ятсот п’ятдесят дев’ять осіб) вважають, що українські продукти смачніші.Блогер наводить кілька коментарів, які залишили користувачі мережі з приводу цього опитування: «Смачніші, звісно, українські. Були», «В Україні за стандартами ЄС, у Росії за стандартами ЄАС. Різниця доволі добре відчутна на користь першої», «Звісно, смачніше в Україні, у Криму теж місцеві продукти набагато смачніші, ніж на материку. Якщо хтось жив у російських мегаполісах, то він підтвердить наскільки огидна там їжа, особливо якщо є з чим порівнювати». Крім того, що цікаво, в окупованому Криму овочі у два-чотири рази дорожчі за такі самі у сусідній у Херсонській області, - зауважує блогер.