Кримський Бандерівець: в окупованому Криму зрадникам забракло каміння з неба, тому вони розбирають будинки

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За словами Кримського Бандерівця, перерозподіл власності, у першу чергу – землі та нерухомості, в окупованому Севастополі йде повним ходом, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на щоденний дайджест, опублікований оглядачем у соціальній мережі.Так, блогер зауважує, що мешканці Севастополя просто шоковані тим, що міська «влада» прийняла рішення знести чотирнадцять багатоквартирних будинки. Так званий «Департамент міського господарства» видав наказ на знесення п’ятиповерхівок-новобудов, які вже два роки заселені їх новими власниками. Влітку окупанти переконували мешканців будинків що їх ніхто не стане виганяти, а восени будинки введуть в експлуатацію. Але вже на жовтень оголошено тендер на знесення цих будівель. Ні про які компенсації для мешканців не йдеться.Але ці чотирнадцять п’ятиповерхівок – лише вершина айсберга. Зокрема, прикриваючись потребою розвантажити Севастополь від заторів, місцева «влада» вирішила повністю чи частково вилучити у їх власників близько двох тисяч земельних ділянок. Йдеться про Гагарінський, Нахімовський та Ленінський райони міста, а також Балаклаву та Інкерман. Окупанти пригрозили, що «всім доведеться робити вибір між власними інтересами та суспільними». Цікаво, ватники хоч задоволення отримувати встигають? – цікавиться блогер.