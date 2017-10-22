Кримський Бандерівець: у «багатій Росії» ліків немає

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Як зауважує блогер Кримський Бандерівець, жоден його дайджест не минає без чергового потоку скарг «ватників» на медицину в окупованому Криму, - про це інформує видання replyua.net.Особливо від окупації потерпає медицина – через низькі зарплати і величезні навантаження персонал лікарень масово звільняється і шукає кращої долі. Але і інші аспекти «медицини по-кримськи» не радують – наприклад, на окупованому півострові відчувається гострий дефіцит ліків. Так, у Севастополі сьогодні закрилась чергова аптека, яка не змогла працювати в умовах повної відсутності фінансування. Але навіть якщо аптеки працюють, вони далеко не завжди спроможні допомогти – сьогодні на форумах окупованого Криму шукали препарати: «Терміново! Можливо, у когось вдома залишився Омез у флаконах для реанімації людини? У жодній аптеці його немає – всі об’їздили». Єдине, що радять коментатори у такому випадку – попросити привезти препарат з Краснодарського краю.Кримчани згадують часи, коли аптеки розташовувались прямо при лікарнях, і в них можна було придбати все, що потрібно. Тепер і аптеки закрили, і препаратів немає – на півострів завозять далеко не все. Але, наприклад, в окупованому Севастополі «вирішили» проблему з критикою медицини – тепер медичним працівникам просто заборонено спілкувати із журналістами. Отака «демократія», - підсумовує блогер.