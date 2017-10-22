Кримський Бандерівець: зрадники на власній шкурі відчули чого варте «слово російського офіцера»

Блогер Кримський Бандерівець у своєму щоденному дайджесті розповідає про чергових «ватників», які розчарувались в російській окупації, - про це інформує видання replyua.net.
Так, блогер розповідає історію кількох сімей з дітьми, які втратили свої домівки в окупованому Сімеїзі через те, що їх земля сподобалась російському Міністерству оборони. З початком окупації вони зникли зі всіх документів – складається враження, що їх просто не існує. Їм поступово відключають всі комунікації: людей вже позбавили води, електропостачання припинять найближчим часом. Людей з малими дітьми просто викидають на вулицю. Якщо ви почали жаліти цих людей, то не варто – один із виселених розповів як гарно він стояв на блокпостах у 2014 році і радів окупації. Більше того, він згадав, що йому дали «слово російського офіцера», що його ніхто чіпати не стане і він буде й далі жити у своєму будинку.
Блогер зауважує, що зараз зрадник шокований тим, що «слово російського офіцера» не важить нічогісінько. А яке може бути слово у виродків, які вели бойові дії без власних нашивок, називаючись «самобороною»? У негідників, які, давши «зелений коридор», розстріляли сотні українських військових з власними ж полоненими? У їх матерів і дружин, які таємно, як собак, ховають своїх синів, які загинули в агресивній війні з Україною? Чому до тих, хто радісно махав триколорами, окупанти мають ставитись краще? Блогер звертається до зрадників: закрийте роти, перестаньте лити крокодилові сльози і отримуйте задоволення від того пекла, в яке поринув Крим вашими стараннями.