валюта
СпецтемаУченые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Кримський Бандерівець: зрадники на власній шкурі відчули чого варте «слово російського офіцера»

Кримський Бандерівець: зрадники на власній шкурі відчули чого варте «слово російського офіцера»
Блогер Кримський Бандерівець у своєму щоденному дайджесті розповідає про чергових «ватників», які розчарувались в російській окупації, - про це інформує видання replyua.net.

Так, блогер розповідає історію кількох сімей з дітьми, які втратили свої домівки в окупованому Сімеїзі через те, що їх земля сподобалась російському Міністерству оборони. З початком окупації вони зникли зі всіх документів – складається враження, що їх просто не існує. Їм поступово відключають всі комунікації: людей вже позбавили води, електропостачання припинять найближчим часом. Людей з малими дітьми просто викидають на вулицю. Якщо ви почали жаліти цих людей, то не варто – один із виселених розповів як гарно він стояв на блокпостах у 2014 році і радів окупації. Більше того, він згадав, що йому дали «слово російського офіцера», що його ніхто чіпати не стане і він буде й далі жити у своєму будинку.

Блогер зауважує, що зараз зрадник шокований тим, що «слово російського офіцера» не важить нічогісінько. А яке може бути слово у виродків, які вели бойові дії без власних нашивок, називаючись «самобороною»? У негідників, які, давши «зелений коридор», розстріляли сотні українських військових з власними ж полоненими? У їх матерів і дружин, які таємно, як собак, ховають своїх синів, які загинули в агресивній війні з Україною? Чому до тих, хто радісно махав триколорами, окупанти мають ставитись краще? Блогер звертається до зрадників: закрийте роти, перестаньте лити крокодилові сльози і отримуйте задоволення від того пекла, в яке поринув Крим вашими стараннями.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
22 окт 2017
5817

Киевский пластический хирург отказался оперировать жительницу Донецка

Дмитрий Козлов, пластический хирург из Киева, отказался делать операцию 50-летней бизнес-вумен из Донецка, заявив о том, что для него «деньги пахнут». Как передает replyua.net со ссылкой на издание

22 окт 2017
5765

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

В случае с 20-летним ребенком Еленой Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе, считая, что лучше выбрать Ветхий Завет (око за око), а чем Новый (кто из вас без греха, пусть первый

22 окт 2017
5451

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

У соціальних мережах активно обговорюють несподівану новину – практично весь день сьогодні глава держави Петро Порошенко провів у прифронтовій Авдіївці. Про подробиці візиту розповіли народний

22 окт 2017
4544

«Зуб за зуб»: Геращенко поставила ультиматум «Самопомощи» и лично Соболеву

Ирина Геращенко, являющаяся первым заместителем спикера Верховной Рады Украины, поставила ультиматум политической силе «Самопомощь» и лично депутату от этой же фракции Егору Соболеву. Более детально

Последние новости

Кримський Бандерівець: у «багатій Росії» ліків немає

Кримський Бандерівець: зрадники на власній шкурі відчули чого варте «слово російського офіцера»

Як щури з корабля: Саакашвілі стрімко втрачає соратників – політолог

Блогер: росіянам не дає спокою попіл Дрездена

Блогер: чи будуть коментарі від «Самопомочі», чи вони вважають, що бити людей – нормально?

Блогер: Соболєв на «МіхоМайдані» побив людину – от і вся демократія (відео)

Політик: те, що провокатори назвали «всенародним віче», виявилось черговим фейком

Блогер: на фоні цього російські контрсанкції виглядають як жарти блазня

Блогер: власть должна заканчивать свою «игру» с маргиналами, иначе может быть поздно

У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки

Арестович: в случае с 20-летним ребенком Зайцевой наше общество «сломалось» на евангельском вопросе

Политолог рассказал, кто же такие охранники Сакварелидзе, готовящие теракты под Радой

Україна може опинитись у епіцентрі міжнародного скандалу

Блогер: Обама повертається до влади?

Порошенко анонсировал ротацию войск в зоне АТО

Хто б казав: Путін звинуватив Симона Петлюру в антисемітизмі та фашизмі – блогер

Блогер: граючись у піддавки з «МіхоМайданом», влада випробовує терпіння громадян, у яких нерви після трьох років війни не надто міцні

Бірюков: поки боягузи в Києві надувають щоки, справжні чоловіки – від солдата до Президента – на Сході

Клоунов выпускают, когда случается накладка: бывший российский вице-премьер ярко прокомментировал выдвижение Собчак

Явлинский назвал прекращение войны в Украине самым главным вопросом

 Новости за день