Россия снова перекрывает доступ судам в Керченском проливе

24 октября, во вторник, Керченский пролив будет перекрыт. Как информирует replyua.net со ссылкой на РИА Новости, решение было принято в связи со штормовым предупреждением.
«Керченская паромная переправа может приостановить работу с 24 октября из-за сильного ветра, автовладельцев и предприятия автобусного сообщения просят воздержаться от поездок в эти дни», - заявил оператор паромной переправы. По оценкам метеорологов, скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду. Скорее всего, во вторник утром паромную переправу полностью перекроют для пассажиров.
«Для избежания негативных последствий оператор керченской паромной переправы просит воздержаться от прибытия на объекты переправы в случае прекращения ее работы», - подчеркнул оператор. Нужно отметить, что Керченский пролив постоянно закрывают для движения судов во время штормового ветра, из-за чего на берегу образуются длинные очереди из автотранспорта.