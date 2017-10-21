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Кримський Бандерівець: у головах кримських зрадників відбуваються незворотні процеси переходу від любові до ненависті до РФ

Кримський Бандерівець: у головах кримських зрадників відбуваються незворотні процеси переходу від любові до ненависті до РФ
Як наголошує блогер, тільки за сьогодні стало відомо про низку «покращень», які здійснили окупанти на Кримському півострові. Про них оглядач розповів у щоденному дайджесті, - інформує видання replyua.net.

Так, наприклад, у Криму встановили прожитковий мінімум для пенсіонерів на 2018 рік. Він сягнув 8530 рублів (3994 гривні). Якщо вам здається, що це чимала сума, почитайте коментарі місцевих: «Ох і гроші. Їх навіть на оплату ЖКП не вистачить», «Все для людей», «Грошей немає, але ви тримайтесь», «Цікаво, хоч хтось із депутатів намагався прожити на 8 тисяч в місяць?». З іншого боку, севастопольці отримали нову графу у платіжках за ЖКП – «за обслуговування газового обладнання». Окупанти переконують, що за це платили і «за часів України», просто ця сума включалась у кінцеву вартість газу. Але нарахували суму кожному різну – хтось має заплатити кілька сотень, а хтось і кілька тисяч рублів.

Тим не менш, традиційно найбільше нарікань викликає медицина. Наприклад, «міністр охорони здоров’я» окупованого Криму Олександр Голенко заявив, що кримчани, мовляв, нарікають на медицину, бо вона стала гіршою. Але не може стати гіршим те, чого раніше не існувало. Місцеві мешканці прокоментували: «Все ясно, черговий популіст», «Медицина і освіта на найнижчому рівні за сорок років», «Хотів на «бендерівців» все звалити, але побачив, що населення вже не вірить таким казкам». Загалом, навіть поверхове спілкування з ідейними «ватниками» видає зміну їх настроїв. Наприклад, ще рік тому вони говорили, що «все лайно, Росія слава», тепер кажуть «Все лайно, Росія лайно, Путіну слава». Здається, пішов незворотній процес переходу від любові до ненависті до РФ в головах зрадників. Чому незворотний? Бо РФ ще нікому не покращила життя, особливо тому, кого окупувала. Далі буде тільки гірше (ми це бачимо з сьогоднішнього дайджесту), і багато хто це усвідомив, - зауважує блогер.
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