Кримський Бандерівець: Ялта з головою поринула у «рідну гавань»

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

За словами Кримського Бандерівця, чимало зрадників в окупованому Криму кричали, що «повернулись у рідну гавань». Але ніхто не знав, що у цій гавані страшенно смердить, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на щоденний дайджест блогера.Так, квітуча Ялта змогла з головою поринути в «рідну гавань». Відповідно, специфічний запах супроводжує цей процес. Навіть центр міста не оминула ця неприємна доля, про що мешканці Ялти пишуть на місцевих форумах: «Чому на вулиці Пушкінській так смердить екскрементами? Навкруги ніби все нормально, люди гуляють, п’ють каву, ведуть світські бесіди. Але у повітрі стійко висить запах Сіфона і Бороди (персонажі відомого у РФ телевізійного шоу «Наша Раша», брудні безхатченки –)». Інші користувачі погоджуються : «Пушкарь – пропаща вулиця», «Щодо запаху, на жаль, правда», «Теж відчула запах сечі, але думала, що здалось».Як з’ясувалось, причиною ароматів є те, що «найкрасивіша алея Ялти належить безхатькам». «Практично всі громадські туалети у місті зачинено, тож доводиться нюхати. Місцевій владі байдуже», «Вчора йшла набережною, то капці прилипали до бруківки», «Вулицю перетворили на вокзал». А якою пам’ятаєте Ялту ви? – цікавиться блогер.