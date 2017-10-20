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Блогер: найбільша мережа готелів в Україні продовжує політику колабораціонізму

Блогер: найбільша мережа готелів в Україні продовжує політику колабораціонізму
За словами відомого українського журналіста, головного редактора видання BlackSeaNews Андрія Клименка, деякі українські підприємці продовжують свою політику «business as usual» щодо окупованого Криму, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що ціла низка представників українського бізнесу продовжують торгівлю та іншу співпрацю з окупованим Кримом. Клименко наголошує, що він і його колеги взялись відслідковувати такі випадки і інформувати про них широку громадськість. Цього разу видання розповідає про найбільшу в Україні мережу готелів - Reikartz Hotel Group, для якого війни та окупації не існує.

Зокрема, мало того, що ця мережа готелів так і не спромоглась припинити діяльність в окупованому Криму, її представники ще й тісно взаємодіють з окупаційною адміністрацією. Наприклад, на початку листопада поточного року має відбутись організований окупантами форум «Відкритий Крим», програма якого передбачає «ігрові майстер-класи Школи готельної справи Reikartz Hospitality School». Проводити ці заходи буде операційний директор мережі готелів, очільниця Reikartz Hospitality School Ірина Балабанова. Що могло б врятувати репутацію готельної мережі? Хіба що звільнення Барабанової, відмежування від заходу та виключення з мережі готелі, розташовані в окупованому Криму, - зауважує Клименко.
Блогер: найбільша мережа готелів в Україні продовжує політику колабораціонізму
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