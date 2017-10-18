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Російський журналіст: плюньте в обличчя тим, хто запевняє, що Крим взяли без краплі крові

Російський журналіст: плюньте в обличчя тим, хто запевняє, що Крим взяли без краплі крові
За словами російського журналіста Олександра Тверского, у Російській Федерації існує доволі поширений міф – мовляв, вони змогли захопити територію півострова без кровопролиття. Чи відповідає це дійсності, оглядач розповів на власній сторінці в соціальній мережі, - інформує видання replyua.net.

Зокрема, Тверской нагадує про одну із жертв російських репресій – Решата Аметова. Громадського активіста кримськотатарського походження востаннє бачили п’ятого березня 2014 року. Тоді він проводив одиночний пікет у центрі Сімферополя, який поступово наповнювався окупантами. До чоловіка під’їхало авто, невідомі в камуфляжі затягли його всередину. Далі автомобіль вирушив у невідомому напрямку. Тіло чоловіка знайшли через десять днів у Белгородському районі. Було видно неозброєним оком, що чоловіка катували, на оці було проникаюче поранення, зроблене гострим предметом, голову померлого обмотали скетчем, а поруч валялись кайданки.

Звісно, вбивство чоловіка ніхто і не думав розслідувати – відкрите кримінальне провадження було припинене у 2015 році через «неможливість встановити причетних до вбивства». Дружина залишилась вдовою, а троє дітей – сиротами. А в Росії кажуть – безкровно, - зауважує Тверской.
Російський журналіст: плюньте в обличчя тим, хто запевняє, що Крим взяли без краплі крові
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