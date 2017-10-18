В России рассказали подробности плана по аннексии Крыма

Как информирует replyua.net, эксперт заявил: «По моему мнению, ситуация развивалась таким образом. Приблизительно летом 2013 года началась практическая часть подготовки к аннексии Крымского полуострова и не только, но и к тому, что называется реализацией проекта «Новороссия». Одним из непосредственных тому доказательств является обнародованный в Украине «План Глазьева».
Также эксперт добавил: «Вообще, насколько я понимаю, в Москве думали по этому поводу, размышляли и строили планы еще с 1992 года. Подобные настроения были характерны для российской элиты с самого момента распада СССР». Кроме того, Федоров обратил внимание на то, что военная операция по захвату Крымского полуострова началась еще до того, как экс-президент Янукович бежал из страны. Согласно его словам, стартом запуска аннексии полуострова стала информация о Соглашении об ассоциации Европейского Союза с Украиной.