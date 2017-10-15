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Кримський Бандерівець: нова тенденція – кримська вата вже чомусь не вірить у «покращення» після закінчення будівництва мосту

Кримський Бандерівець: нова тенденція – кримська вата вже чомусь не вірить у «покращення» після закінчення будівництва мосту
За словами Кримського Бандерівця, на окупованому півострові з’явилась нова тенденція, пов’язана з розчаруванням окупаційною адміністрацією, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що новою тенденцією для «ватників» стала втрата віри у те, що їх життя може значно покращитись після того, як буде закінчено будівництво мосту через Керченську протоку. Що ближче омріяна дата, то більше скепсису з’являється у повідомленнях, якими кримчани діляться у соціальній мережі. Невже вони почали щось розуміти? Зокрема, один користувач написав: «Міст побудують – ох і заживемо!». Йому відповіли: «Наївний», «Ніби міст вирішить всі наші проблеми», «Нашими дорогами до мосту не доїдеш», «Не здивуюсь, якщо на кожного кримчанина введуть податок на міст», «Побудують міст, будуть відбивати інвестиції, ще більше піднімуть ціни», «Сумніваюсь, що ми добре заживемо – тут ніякий міст не врятує».

На форумі відразу з’явився користувач з РФ, який нагадав кримчанам, що «зате вони живуть не у фашистській Україні». Але його швидко поставили на місце: «У вас все добре з головою?», «Звичайний, банальний провокатор», «Тобі, мабуть, з Московії краще знати».
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