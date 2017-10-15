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Кримський Бандерівець: вчорашні пікети кримських татар вже дали свій результат

Кримський Бандерівець: вчорашні пікети кримських татар вже дали свій результат
Блогер Кримський Бандерівець ділиться свіжими новинами з окупованого Криму, розповідаючи до яких наслідків призвели вчорашні пікети, влаштовані кримськими татарами, - інформує портал replyua.net з посиланнями на щоденний дайджест, оприлюднений оглядачем на персональній сторінці в соціальній мережі.

Так, наше видання вже повідомляло, що вчора в окупованому Криму відбулись пікети, влаштовані кримськими татарами. Близько сотні людей вийшли на узбіччя жвавих доріг, тримаючи плакати з написами на кшталт «Наші люди не терористи» та «Припиніть репресії». Вже сьогодні ці дії дали свій результат – зокрема, окупанти розпочали перевірку з метою «встановлення осіб, які брали участь в організації незаконних публічних заходів та притягнення їх до відповідальності». У результаті цього «правоохоронці» затримали сорок дев’ять учасників пікетів, і відпустили їх лише після того, як було знято відбитки пальців та отримано пояснення.

Блогер нагадує, що одиночні пікети дозволено навіть російським законодавством. Тим не менш, окупанти почуваються вільно, влаштовуючи нові репресії. На жаль, цей випадок виявив кількох зрадників серед кримських татар: один із них затримував представників свого народу, а інший співав хвалебні пісні окупантам за те, що у Криму буцімто встановився «міжнаціональний спокій».
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