Блогер: окупована Керч сумує за Україною (фото)

Як нагадує replyua.net, справжнє життя в російській окупації мало схоже на ті казочки, які розповідають кремлівські пропагандисти. Так само вигадкою є і буцімто поголовна підтримка російської окупаційної «влади» місцевими мешканцями. Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в соціальній мережі ділиться черговим доказом на користь того, що кримчани сумують за Україною.
Так, блогер демонструє світлину, зроблену в Керчі. Як коментує оглядач, ті, хто прислав фото, зауважили, що останнім часом такі явно нехарактерні для «руського мира» помітки почали з’являтись на будь-яких поверхнях у громадських місцях все частіше і частіше. Ймовірно, це українські диверсанти помічають стовпи та опори, які вони будуть пиляти, - іронізує блогер. (кількома днями раніше в окупованому Криму було затримано громадянина України, який буцімто готував диверсії – підпилював електроопори – ред.).
А якщо відкинути жарти, то ці фото дуже мотивують. Ми отримаємо сподівання на те, що коли нарешті Донбас та Крим будуть звільнені, «київській хунті» буде на кого опертися. В окупації є люди, які щодня мріють про звільнення і чекають, поки за їх вікном нарешті з’явиться справжній український прапор, - зауважує блогер.