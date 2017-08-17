«Строительство идет полным ходом», - появились новые снимки Керченского моста

В сети появились новые фотографии Керченского моста, строительство которого началось два года назад. Как передает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, по новым снимкам можно определить, что строительство идет полным ходом, и уже совсем скоро завершится возведение моста для проезда автотранспорта.
Над строительством моста работают десятки бригад, в общей сложности в проекте задействованы пять тысяч человек. Нужно отметить, что скоро Керченский пролив закроют для судов на 23 дня, поскольку в этот период времени будут проводиться работы по перемещению арок. Украина уже отреагировала на это заявление со стороны России, обвинив ее в нарушении норм международного права.
Многие эксперты считают, что из-за закрытия пролива Украина понесет значительные убытки. Что касается сроков строительства Керченского моста, то к концу 2018 года планируется открыть мост для автотранспорта, и лишь в конце 2019 года Керченский мост будет открыт для железнодорожного сообщения. В России утверждают, что после открытия моста число туристов в Крыму значительно возрастет.