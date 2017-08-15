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В Крыму назревает бензиновый кризис

В Крыму назревает бензиновый кризис
Некоторые АЗС Крыма испытывают нехватку топлива – на заправках заканчивается топливо марок АИ-92 и АИ-95.

Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал Дождь, об этом рассказал журналист Владислав Осипов, который отметил, что дефицит топлива сейчас наблюдается в Севастополе и Симферополе. «Я сейчас нахожусь в Севастополе. Здесь нет бензина 95-го и уже начинает исчезать 92-й на двух крупных сетях заправок, которые в свое время выкупили все другие заправки, и фактически они сейчас – монополисты», - заявил Осипов и подчеркнул, что бензина нет на двух сетях из трех. И ситуация только усугубляется. Более того, журналист также добавил, что похожая ситуация складывалась на полуострове во время блокады.

Сотрудники телеканала пытались связаться с сетью АТАН, которая работает в Севастополе, однако на звонки не отвечают. В сеть ТЭС дозвониться удалось, но там заявили, что слухи о дефиците бензина – ерунда, и на самом деле никаких проблем нет. Между тем, на заправках Симферополя уже подтвердили, что перебои с бензином иногда возникают.
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