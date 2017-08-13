Кримський Бандерівець: на четвертому році окупації «ватники» розірвали неписану угоду із загарбниками

За словами Кримського Бандерівця, минає 1270 день окупації Кримського півострова. Блогер розповів про ті тенденції, які особливо яскраво проявились на четвертому році окупації в Криму, - інформує replyua.net.
Так, відразу після анексії, зрадники-кримчани радісно погоджувались з будь-якою брехнею, озвученою окупантами, «на зло хунті». Згадати хоча б російських солдат, яких «ватники» вслід за телевізором радісно називали «самообороною Криму», чудово знаючи хто вони насправді такі. Після цього було багато випадків заперечення очевидного: світлини кримських пляжів багаторічної давнини для того, щоб заперечити відсутність туристів, крики про справедливих російських чиновників тощо.
Але у цьому році все змінилось – «ватники» розірвали неписану угоду про брехню на користь російських «бояр». Відтепер вони висміюють кожну заяву місцевої «влади» - слова Сергія Аксенова про зростання рівня життя, його ж філологічні сентенції на тему сезону, який «був дуже вдалим, а аж ніяк не провальним» піддались шквалу критики у соціальних мережах з боку колишніх гарячих симпатиків анексії. За словами блогера, зараз «ватники» і раді б «повернутись в Україну», але хто ж їх відпустить.