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Криму загрожує суцільна темрява

Криму загрожує суцільна темрява
Більшість дизель-генераторів на території окупованого Російською Федерацією Кримського півострова виявилися неробочими і через ці несправності регіон може залишитися без світла, інформує replyua.net з посиланням на канал 24.

В зв’язку з цим «прем’єр-міністр» окупованого Кримського півострова Володимир Сєров наказав провести службове доручення. Він зазначив, що нині з 284 дизель-генераторів, у робочому стані лише 75 і виною цьому не є погодні умови, як зазначалося раніше, а «особи, які обіймають певні посади». Тому Сєров вимагає, аби йому доповіли про причини та назвали конкретні імена осіб, які винні в тому, що за аномальної спеки мешканців не мають змоги забезпечити електроенергією.

Слід зазначити, що протягом останніх тижнів з Кримського півострова доходять тривожні звістки про постійне знеструмлення. Зокрема, відомо, що за останні декілька днів Євпаторія залишалася без світла 14 разів, 6 серпня знеструмленими були населені пункти поблизу Старого Криму та Судака, а 7 серпня без світла були Гурзуф, Курортне, Севастополь і Сімферополь.
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