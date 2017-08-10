валюта
СпецтемаГорбачев сделал важное заявление о России и США: сделайте это, пока не поздно

Кримський Бандерівець: аксенівському «Генбанку» кранти

Кримський Бандерівець: аксенівському «Генбанку» кранти
Як нагадує видання replyua.net, кримчанам довелось розпрощатись з банківськими послугами із початком окупації. Жоден український банк не працює в умовах окупації, а великі російські банки відмовились «заходити» в Крим, побоюючись санкцій. На окупованому півострові працюють лише два банка: «Генбанк» та «РНКБ». Здається, одному з них приходить кінець, - розповідає у своєму щоденному дайджесті Кримський Бандерівець.

Так, за словами блогера, вчора у Ялті ходили чутки, що «Генбанк», який належить «голові» окупаційної влади Криму Сергію Аксенову, перебуває на грані банкрутства. На той момент не було зрозуміло – чи правда це, чи просто спроби конкурента РНКБ прибрати до рук більше клієнтів. Але населення має чималий досвід у цій сфері – а тому кинулось знімати готівку. Біля банкоматів зібрались багатометрові черги, про які навіть почали писати у соціальних мережах.

Вже сьогодні стало відомо, що «Генбанк» все-таки збанкрутував. Звісно ж, окупаційна влада ввела у банк тимчасову адміністрацію і намагається зробити хорошу міну при поганій грі. Наприклад, Аксенов почав обіцяти кримчанам, що «Генбанк» не закриється. Значить, точно закриється – роблять висновки у соціальних мережах. Якась неоковирна вітрина у окупантів вийшла, - зауважує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Балчун: эта работа была самой трудной в моей жизни

Срочно: Повторение истории: Портников спрогнозировал дальнейшую судьбу Крыма
Важное за сутки
10 авг 2017
974

Журналист: Путину удалось невероятное – впервые после распада СССР он объединил против себя все американские элиты

Девять лет назад в этот день еще шла война в Грузии. Российские мародеры в военной форме грабили на захваченных территориях, но американский флот уже двигался в нужном направлении. Через два дня к

Последние новости

Розробники додатку FaceApp опинились в епіцентрі расового скандалу

«Яєчний скандал» дістався ще трьох країн

Криму загрожує суцільна темрява

Трамп знову погрожував Ким Чен Ину

Трамп вважає свою попередню погрозу КНДР недостатню жорсткою

Дипломат: я не фанат Порошенко или кого-то другого в нынешней власти, но я фанат Украины и ее эволюционного развития

Її додушать як Балчуна – Кравчук про Супрун

Блогер: приватний капітал тікає з Росії

Блогер: знову спікери Медведчука заганяють в жах і морок всіх українців

У Німеччині попередили поліцейських про небезпеку візитів до Росії

Общественные активисты Польши дали понять власти, что ссориться с соседями нехорошо

Блогер: сусід з імперськими замашками у нас тепер не тільки на сході, а й на заході

Яєчний скандал: у Великобританії почали вилучати салати та бутерброди з супермаркетів

Омелян пояснив, нащо керівнику «Укравтодору» 900 % надбавки до зарплати

Блогер жорстко відповіла критикам: смерть молодої жінки завжди трагедія, але не більша, ніж смерть тисяч людей в АТО

Суд дозволив проводити заочне розслідування щодо Арбузова

Кримський Бандерівець: аксенівському «Генбанку» кранти

Члени партії Саакашвілі готуються зустріти його на кордоні України

Кримський Бандерівець: окупанти продовжують нелюдські репресії проти кримських татар

Суд взяв під варту одного з фігурантів справи про розкрадання проекту Стіна

 Новости за день