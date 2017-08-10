Кримський Бандерівець: аксенівському «Генбанку» кранти

Як нагадує видання replyua.net, кримчанам довелось розпрощатись з банківськими послугами із початком окупації. Жоден український банк не працює в умовах окупації, а великі російські банки відмовились «заходити» в Крим, побоюючись санкцій. На окупованому півострові працюють лише два банка: «Генбанк» та «РНКБ». Здається, одному з них приходить кінець, - розповідає у своєму щоденному дайджесті Кримський Бандерівець.
Так, за словами блогера, вчора у Ялті ходили чутки, що «Генбанк», який належить «голові» окупаційної влади Криму Сергію Аксенову, перебуває на грані банкрутства. На той момент не було зрозуміло – чи правда це, чи просто спроби конкурента РНКБ прибрати до рук більше клієнтів. Але населення має чималий досвід у цій сфері – а тому кинулось знімати готівку. Біля банкоматів зібрались багатометрові черги, про які навіть почали писати у соціальних мережах.
Вже сьогодні стало відомо, що «Генбанк» все-таки збанкрутував. Звісно ж, окупаційна влада ввела у банк тимчасову адміністрацію і намагається зробити хорошу міну при поганій грі. Наприклад, Аксенов почав обіцяти кримчанам, що «Генбанк» не закриється. Значить, точно закриється – роблять висновки у соціальних мережах. Якась неоковирна вітрина у окупантів вийшла, - зауважує блогер.