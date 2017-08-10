Кримський Бандерівець: окупанти продовжують нелюдські репресії проти кримських татар

Російська окупаційна адміністрація продовжує тиск на проукраїнське населення Кримського півострову. До «групи ризику» потрапили, у першу чергу, кримські татари. Про репресії, які застосовують окупанти до місцевого населення, розповідає у своєму щоденному огляді Кримський Бандерівець, - інформує replyua.net.
Так, днями 76-річний кримський татарин Сервер Караметов, який, до того ж, страждає на хворобу Паркінсона, отримав від «суду» окупантів десять діб арешту та 10 тисяч штрафу – це покарання за одиночний пікет з плакатом «Путін, наші діти не терористи». В селі Новокленово окупанти заблокували дорогу - все для того, щоб зручніше було увірватись до будинку багатодітної сім’ї киримли. Після «обшуку» чотирьох чоловіків забрали – ніби для допиту. Правоохоронці поводились грубо, залякували дітей. Про подальшу долю чоловіків нічого не відомо.
П’ятьом фігурантам так званої «справи Хізб ут-Тахрір» - Айдеру Саледінову, Рустему Ісмаілову, Узаіру Абдуллаеву, Теймуру Абдуллаеву та Емілю Джемаденову – було продовжено строк тримання під вартою. Грубий обшук у іншого кримського татарина Емірамзаєва призвів до госпіталізації господаря дому. Інший киримли - Редван Сулейманов – був засуджений до року і восьми місяців ув’язнення та зобов’язаний виплатити компенсацію у фантастичному розмірі в три з половиною мільйони рублів. Блогер нагадує, що Сулейманова окупанти назвали «диверсантом». Це – лише мала частина тих репресій, яких щодня зазнають кримські татари в окупації, - зауважує блогер.