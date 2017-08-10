У Криму затримали та вивезли у невідомому напрямку 4 кримських татар

На Кримському півострові були затримані 4 представники кримськотатарського народу, яких згодом вивезли у невідомому напрямку. Про це заявила очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
За словами правозахисниці, наразі особи, які забрали чотирьох чоловіків з їхньої домівки, не були встановлені. Ними можуть бути співробітники ФСБ або поліції. Скрипник розповіла, що більшість з тих осіб, які проводили так званий обшук, були у масках. Щоправда правозахисниця вважає, що мова йде не про обшук, а про так званий огляд помешкання. Подібну практику незаконних обстежень помешкань силові структури в Криму активно використовують останнім часом. За словами Скрипник, представники силових структур і досі не надали рідним затриманих жодних пояснень.
Нагадаємо, раніше представники Меджлісу зазначали, що керівництво Російської Федерації, організовуючи постійні обшуки в будинках кримських татар та затримуючи їх, прагне прирівняти в свідомості росіян кримських татар до терористів.