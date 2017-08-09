Кримський Бандерівець: вітаю з КримНашем!

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Як нагадує видання replyua.net, анексувавши Кримський півострів, Кремль,здається, не задумувався над тим як буде утримувати цю територію. І проблеми дали про себе знати практично відразу. ЗМІ вже повідомляли про те, що в окупованому Криму спостерігається дефіцит навіть питної води. Друга життєво необхідна річ, якою окупанти не в змозі забезпечити кримчан – електроенергія. Як наголошує блогер Кримський Бандерівець, проблеми зі світлом на півострові призвели до цікавих наслідків для так званої «материкової Росії», - відповідний допис оглядач розмістив на власній сторінці в соціальній мережі.Так, блогер повідомляє, що окупанти ввели графік відключень електроенергії, який буде діяти принаймні до п’ятнадцятого серпня. Передбачається, що кримчани сидітимуть без світла з восьмої до десятої вечора щодня. Але блогер зауважує, що графіку ніхто не дотримується – у багатьох районах світло вимикають по два-три рази на день, а не тільки ввечері.Більше того, через проблеми в окупованому Криму, було введено навіть графік відключень для Краснодарського краю: у трьох курортних містах та п’яти районах будуть вимикати світло з восьмої вечора до одинадцятої ночі. Ніхто не здивується, якщо скоро заявлять, що для забезпечення Криму електроенергією варто відключати Владивосток, - іронізує блогер. Ну що ж, росіяни, вітаємо з КримНашем!