РФ заборонила рух через Керченську протоку

У середу, 9 серпня, Російська Федерація ухвалила рішення про заборону руху всіх кораблів та суден через Керченську протоку у зв’язку з будівничими роботами довкола проекту Керченського мосту, інформує replyua.net з посиланням на ВВС.
Відповідний наказ капітану морського порту Керч винесло міністерство транспорту Російської Федерації. Передбачено, що заборона діятиме не лише сьогодні, а й з 14 по 21 серпня, з 28 по 31 серпня та з 1 по 4 вересня. Водночас заборона не буде застосовуватися до військових кораблів Російської Федерації, російських органів безпеки та учасників будівництва мосту. У міністерстві транспорту РФ в якості аргументу зазначили, що заборона пов’язана з мірою безпеки мореплавства під час морських операцій з будівництва Керченського мосту.
В свою чергу в Мінінфраструктури України заявили, що Київ нині займається підрахунком збитків, яких зазначають Маріупольський та Бердянський торгові порти на Азовському морі через запроваджені обмеження судового ходу. Наразі Міністерство юстиції України займається підготовкою відповідного позову до суду, аби в судовому порядку обстоювати інтереси української сторони.