Стеценко: прежде, чем винить за высказывания немцев, давайте сами решим, готовы ли мы воевать за Крым?



Украинцы вовсю принялись делать виновными немецких либералов за то, что они не хотят заниматься украинским Крымом и предлагают на время о нем забыть. Об этом в своем блоге пишет военный эксперт Андрей Стеценко. По его словам, в этой связи возникает закономерный вопрос, какое дело ФРГ до украинского Крыма, когда этим вопросом не хотят заниматься украинские власти. Украинские руководители воевать за него не собираются и не будут, и на каждом углу об этом кричат.



По словам блогера, большинство украинцев так же не собираются за



Он отмечает, что, когда мы сами сделаем все возможное и сможем предложить немцам что-то полезное для них, тогда можно о чем-то просить, но просить вежливо. Пока же нужно раз и навсегда решить, что делать с Крымом – пытаться ли его возвращать или нет, если более реальный второй вариант, значит перестать бредить Крымом и винить Европу.

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Срочно: Ужасно стыдно: российскую журналистку в Украине поразил стенд с погибшими в войне на Донбассе Украинцы вовсю принялись делать виновными немецких либералов за то, что они не хотят заниматься украинским Крымом и предлагают на время о нем забыть. Об этом в своем блоге пишет военный эксперт Андрей Стеценко. По его словам, в этой связи возникает закономерный вопрос, какое дело ФРГ до украинского Крыма, когда этим вопросом не хотят заниматься украинские власти. Украинские руководители воевать за него не собираются и не будут, и на каждом углу об этом кричат.По словам блогера, большинство украинцев так же не собираются за Крым воевать, и вообще воевать не собераются, подсознательно понимая, что тягаться с Россией в полномасштабном военном конфликте может дорогого стоять. «Вот и выходит, что немцы вместо нас нашей территориальной целостностью беспокоятся, когда мы сами не делаем равным счетом ничего должного, чтобы ее восстановить», – написал Андрей Стеценко.Он отмечает, что, когда мы сами сделаем все возможное и сможем предложить немцам что-то полезное для них, тогда можно о чем-то просить, но просить вежливо. Пока же нужно раз и навсегда решить, что делать с Крымом – пытаться ли его возвращать или нет, если более реальный второй вариант, значит перестать бредить Крымом и винить Европу.