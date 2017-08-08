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Кримський Бандерівець: «ватники» визнали, що ні в Криму, ні в регіонах Росії нормального життя немає

Кримський Бандерівець: «ватники» визнали, що ні в Криму, ні в регіонах Росії нормального життя немає
Блогер Кримський Бандерівець коментує чергове розчарування, яке спостерігається серед шанувальників Російської Федерації в окупованому Криму, - інформує replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що за даними Асоціації туристичних операторів Росії (АТОР), окупований Севастополь не став для росіян популярним курортом у цьому році. Цим напрямом цікавились близько одного відсотка внутрішніх туристів. Блогер промоніторив, як на цю новину відреагували місцеві «ватники». Так, один із таких зауважує: «Ну що ж, можна констатувати, що ейфорія від КримНаш минула безслідно. Зараз настали суворі будні – ну, або щось пішло не так. У будь-якому разі, це був шанс налагодити життя хоча б в одному окремо взятому регіоні Російської Федерації». Як коментує блогер, тобто «ватники» вже й самі визнають, що ні в окупованому росіянами Криму, ні в регіонах самої Росії не буває нормального, налагодженого життя.

Інші коментарі також не лестять окупантам: «У Севастополь часто їздили організовано. А зараз організовувати немає кому – ті, хто сидить в уряді (так званий уряд Севастополя, підконтрольний окупантам – ред.) не знають історії міста не і володіють ситуацією», «По-перше, Севастополь ніколи не був курортним містом, по-друге, і без диких туристів інфраструктура міста тріщить по швах», «Туроператори не брешуть – у місті повністю відсутні затори, чого ніколи не було в попередні роки».
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