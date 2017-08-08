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Москва має плани збудувати телевежу в Криму, яка буде блокувати український сигнал

Москва має плани збудувати телевежу в Криму, яка буде блокувати український сигнал
Російська Федерація має наміри збудувати у наступному році телевежу поблизу Джанкоя на окупованому Кримському півострові для того, щоб протидіяти сигналу української телевежі в Чонгарі, що на Херсонщині, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Про це повідомив представник Нацради з питань та радіомовлення України Сергій Костинський. Він зазначив, що встановлена в березні 2017 року Чонграська вежа створила для росіян проблеми на півночі Криму. Саме тому окупаційна влада планує в 2018 році за кошти з держбюджету РФ збудувати власну телевежу висотою 151 метр. В такий спосіб російська сторона хоче протидіяти трансляції українського мовлення Чонгарською вежею на окупованих територіях.

Щоправда Костинський заявив, що поки окупанти будуть намагатись відповісти на кроки офіційного Києва, українська сторона продовжить працювати над реалізацією Стратегії розвитку телерадіомовлення на Херсонщині та в Криму. Відповідно до цієї стратегії, кількість радіостанцій та телеканалів, сигнал яких буде присутній на Кримському півострові, збільшуватиметься.
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