Кримський Бандерівець: окупанти зруйнували все

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Блогер Кримський Бандерівець веде облік всім злочинам окупантів, які вчиняються на території незаконно анексованого Кримського півострова. Сьогоднішній дайджест присвячений одному з таких випадків, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на сторінку оглядача в соціальній мережі.Так, наприклад, євпаторійський молокозавод «Крымка» не витримав лихої долі і припинив свою роботу невдовзі по окупації. Між тим, там вироблялись свого часу якісні продукти – особливо хвалили йогурти та масло. Власне, згаданий завод був частиною підприємства «Крыммолоко» - організації, яка мала беззаперечний успіх не лише на території окупованого півострова, а й за його межами. Тим не менш, персонал підприємства скорочено. За словами блогера, подібна роль чекає і на Сакський молокозавод – свого часу він випускав продукцію високої якості, але зараз відверто деградував.Але вищенаведене ніяк не перешкодило російському прем’єр-міністру Дмитру Медведєву заявити, що кримські продукти – реально гарні продукти. Відтак, їх навіть будуть лоббіювати на державному рівні. Цікаво, чи пам’ятає очільник російського уряду, що всі ці продукти виготовляються в окупованому Криму на українських станках та обладнанні. Варто впіймати момент, адже продукція, виготовлена в Криму, деградує з кожним наступним днем окупації, - наголошує Кримський Бандерівець.