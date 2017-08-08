Жителі Криму вкотре залишились без світла

На території окупованого Росією Кримського півострова вкотре зникло світло. Це вже другий подібний випадок за останні декілька днів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Без електропостачання залишилися не лише більше 24 тисяч жителів Севастополя, а й мешканці всього півострова. Більше 108 тисяч осіб залишилися без світла через те, що було перевищено допустимий показник навантаження на високовольтних лініях. Як повідомляється у заяві Міністерства енергетики Російської Федерації, потужність відключених споживачів становить 70 МВт.
Слід зауважити, що подібні проблеми з електропостачання в Криму не вперше. Напередодні, 6 серпня, на півострові 2 рази запроваджували графіки тимчасового відключення електропостачання. Тоді це пояснювали перевищенням допустимого рівня навантаження на повітряній лінії «Сімферопольська – Ялта». Відомо, що в спеку, що досягала 40 градусів за Цельсієм, жителі півострова активно почали використовувати кондиціонери, що й вплинуло на ситуацію з електропостачанням. Крім того, в кінці липня, після чергового аварійного відключення світла, у Міненерго РФ заявляли, що причиною цьому стала «аномально виска температура повітря в Краснодарському краї».