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Жителі Криму вкотре залишились без світла

Жителі Криму вкотре залишились без світла
На території окупованого Росією Кримського півострова вкотре зникло світло. Це вже другий подібний випадок за останні декілька днів, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Без електропостачання залишилися не лише більше 24 тисяч жителів Севастополя, а й мешканці всього півострова. Більше 108 тисяч осіб залишилися без світла через те, що було перевищено допустимий показник навантаження на високовольтних лініях. Як повідомляється у заяві Міністерства енергетики Російської Федерації, потужність відключених споживачів становить 70 МВт.

Слід зауважити, що подібні проблеми з електропостачання в Криму не вперше. Напередодні, 6 серпня, на півострові 2 рази запроваджували графіки тимчасового відключення електропостачання. Тоді це пояснювали перевищенням допустимого рівня навантаження на повітряній лінії «Сімферопольська – Ялта». Відомо, що в спеку, що досягала 40 градусів за Цельсієм, жителі півострова активно почали використовувати кондиціонери, що й вплинуло на ситуацію з електропостачанням. Крім того, в кінці липня, після чергового аварійного відключення світла, у Міненерго РФ заявляли, що причиною цьому стала «аномально виска температура повітря в Краснодарському краї».
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