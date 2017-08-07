Журналіст назвав справжню кількість кримчан, які були прихильниками анексії Криму

Відомий український журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв в інтерв'ю виданню «Апостроф» заявив, що підсумки невизнаного Україною та світовою спільнотою референдуму в Криму, який Росія провела на окупованому півострові три роки тому, абсолютно не відповідають реальним настроям кримчан. Про це передає replyua.net.
Зокрема, Муждабаєв підкреслив, що к Криму було багато прихильників «російської весни» та того, аби півострів приєднався до РФ, проте результатам референдуму все ж довіряти не варто, оскільки проводився він без традиційної процедури складення виборчих списків і під час якого одну точку зору схвалили 97 відсотків місцевих жителів. «На жодних виборах, крім КНДР, нічого подібного відбутися не може», - зазначив журналіст. На переконання Мужабаєва, на сьогоднішній день встановлення показника реальної підтримки російської окупації Криму серед місцевих жителів просто неможливо.
«Хто може назвати реальну кількість людей, які туди прийшли? На референдум могло прийти лише 40%, а проголосувати лише половина – ось і порахуйте. А те, як вони самі це все малювали….. Це вже просто спектакль після окупації», - вважає він.