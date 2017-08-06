Фашисты так не смогли: эколог пояснил, почему невозможно построить Керченский мост

Российская оккупационная власть в Крыму не обращает внимания на наличие значительных рисков, из-за которых гитлеровская власть отказалась в период Второй мировой войны строить Керченский мост. Ныне строящийся инженерный объект с самого начала таит в себе определенную опасность, поэтому в любое время он может завалиться. Как передает replyua.net cо ссылкой на «Обозреватель», такого мнения придерживается эколог Александр Соколенко. С его слов, опасным Керченский мост является по многим причинам.
«Совершенно понятно, почему еще во времена Советского союза фашистам так и не удалось его построить до конца. На то время никто не решился начать реализацию этого проекта из-за сложностей в геологии. На самом дне Керченского прорыва находятся карстовые пустоты объемом три десятка метров, в связи с чем строительство моста существенно усложняется», - рассказал эксперт. Соколенко добавил, что гарантию безопасности моста не может дать никто, если его строительство все же начнется.
«Это строительство оказывает влияние на течения в Керченском проливе, соединяющем Азовское и Черное моря», - сказал эксперт.