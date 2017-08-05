Журналист: Крым полностью повторит судьбу одного государства

Виталий Портников, известный журналист, считает, что Крым под управлением марионеток Кремля может повторить судьбу Кубы, которой многие годы управлял Фидель Кастро.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии, Портников подчеркнул, что это обязательно произойдет, и предпосылки имеются, - «власти» Крыма установили памятник кубинскому диктатору. «Фиделю стоит постоять в Крыму – по крайней мере, в годы стремительного превращения оккупированного полуострова в очередной остров свободы», - пишет Портников и отмечает, что аннексированный полуостров уже сейчас очень напоминает ему Кубу. Журналист напомнил всем, что Куба могла быть процветающим государством, но появление Кастро и фанатика Че Гевары полностью изменило Кубу.
«Всего за несколько лет Кастро превратил остров в нищую заброшенную провинцию, главной мечтой многих жителей которой стало бегство к сверкающим берегам соседней Флориды, в настоящий свободный мир», - добавил журналист. По его словам, в Крыму наблюдается нечто похожее, и благодаря поддержке из Москвы Аксенов и другие представители крымской «власти» также развалят полуостров и сделают его нищим.