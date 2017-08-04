Медведев отправляется в Крым на совещание с «властями»

Дмитрий Медведев, премьер-министр России, в пятницу, 4 августа, отправится в Крым, передает replyua.net со ссылкой на пресс-службу правительства России.
В сообщении правительства говорится о том, что Медведев проведет в Крыму совещание о перспективах и состоянии развития промышленных предприятий полуострова. В совещании примут участие самопровозглашенный "глава" полуострова Сергей Аксенов и недавно ставший персоной нон грата в Молдове вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. В правительстве также рассказали, что совещание планируется провести на площадке «Моря» - судостроительного завода. Нужно отметить, что, скорее всего, жители полуострова встретят Медведева без воодушевления. Год назад российский премьер уже побывал в Крыму и запомнился жителям своей фразой «Денег нет, но вы держитесь».
Тогда не только крымчане, но и все россияне возмутились таким пренебрежительным отношением Медведева к народу. После фильма Алексея Навального рейтинг премьер-министр скатился до антирекордных трех процентов. Большинство россиян относятся к Медведеву крайне негативно.