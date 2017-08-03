Портніков: Аксенов як Фідель Кастро та Гіркін як Че Гевара

Як нагадує replyua.net, в окупованому Криму запланували встановлення пам’ятника одному із найжорстокіших тиранів ХХ століття – кубинському диктатору Фіделю Кастро. Який стосунок має Кастро до окупованого півострова та що спільного між Кубою та Кримом розповів український публіцист Віталій Портніков у статті для «Крим. Реалії».
Так, блогер заявляє, що безпосереднього стосунку Кастро до Криму не має, але це не завадить провести деякі паралелі. Наприклад, не можна сказати, що Куба була ідеальним місцем для життя, але у неї був шанс – особливо після повалення режиму Батисти. Але прийшли Кастро і Че Гевара і влаштували там те, що вони назвали «соціалізмом». У результаті правління Кастро кубинці зовсім розучились працювати, живучи на подачки від Радянського Союзу, Китаю, Венесуели. Найбільшою мрією пересічного кубинця є човен, на якому він може перебратись через протоку до США – туди, де справжня свобода.
Що стосується Криму, то він був звичайним українським регіоном з таким самим набором проблем – хіба що злочинність там була традиційно вищою. Але у Криму був шанс – тоді, коли Україна почала очищатись після Майдану. Але тут заявились російські війська. Звісно, з Аксенова такий Кастро як з Гіркіна – Че Гевара, але зі своїм завданням він справляється блискуче. Кримчани вже перестали працювати і живуть на подачки Москви. Хіба що виїхати з півострова можна поки-що вільно. Тож пам’ятник Кастро там буде дуже доречним, - зауважив Портніков.