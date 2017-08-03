В Крыму назвали точное число украинских и российских туристов

В текущем году полуостров Крым посетили 2,85 миллиона туристов. Как информирует replyua.net, такие данные приводит «Министерство курортов Крыма».
В сообщении ведомства говорится о том, что лишь небольшая часть граждан прибыла на полуостров с материковой Украины. «За январь-июль 2017 года 48 процентов отдыхающих прибыли на полуостров авиатранспортом, 47 процентов – паромной переправой и лишь 5 процентов – на автомобильном транспорте через пункты пропуска Армянск и Чонгар», - заявили представители «министерства». Также они рассказали о «загруженности» в разных районах полуострова. Отмечается, что самыми посещаемыми стали курорты Южного берега – здесь отдохнули примерно 46 процентов от общего числа туристов.
На Западном берегу в этом году отдыхали 21 процент туристов, в Крымском предгорье – около 14 процентов, и на Восточном берегу – только 18 процентов от общего числа прибывших. Напомним, что в России ввели курортный сбор, который распространится на несколько регионов, включая Крым. Туристы будут платить от 50 до 100 рублей за один день пребывания.