В Крыму снимают комедию о каникулах российского президента

Комедия, где рассказывается о крымских каникулах президента РФ, выйдет в российский прокат в начале следующего года. Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, сейчас съемки картины полным ходом идут в Крыму, и в нескольких городах полуострова уже объявили кастинг для местных жителей, которые снимутся в массовке.
Как отмечает источник, по сюжету фильма российский президент захочет отдохнуть инкогнито и поедет в Крым на автомобиле, однако проделает огромный путь – его ждет дорога через Троицк, Коломну, Тулу, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону, Ейск, Краснодар и Керчь. В Крыму он побывает в Ялте, Бахчисараем, Симферополе и Керчи. Для того, чтобы президента не узнали, он нанял профессионального гримера, однако тот случайно сделал его похожим на некоего Валерия, разыскиваемого коллекторами.
Валерий скрывается в Крыму по путевке своей матери, и из-за путаницы президент не сможет спокойно провести отпуск в Крыму. Вместо президента в Кремле будет находиться его двойник. По словам источника, создателями картины являются люди, работавшие над фильмами «Самый лучший день» и «Горько!».