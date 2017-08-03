Процветание и стабильность: пользователи Интернета в шоке от свежего фото одного из крымских пляжей

Пользователи сети Интернет активно обсуждают новую фотографию пляжа в Гурзуфе в незаконно аннексированном Россией Крыму, который ранен был очень популярным среди туристов. Как передает replyua.net, снимок соответствующего содержания в микроблоге Twitter разместила пользователь RoksolanaToday&Крым. Подпись фото гласит следующее: «Гурзуф. Стабильность и процветание». Примечательно, что данный снимок очень активно комментируют интернет-пользователи.
«Во всем должна быть стабильность», «Ну, сейчас просто не сезон, рядом Абхазия», «Весьма атмосферно», «Наверное, они решили под Россию подогнать вид. Чтобы не выделяться и чтобы каждый россиянин, который сюда приедет, чувствовал , что он дома», «Было бы очень хорошо в воде установить заборы с шипами, чтобы вражеские силы не зашли с моря», - написали пользователи Сети.
Ранее в интервью «Радио Свобода» известный в России писатель Владимир Войнович провел параллель между оккупацией Крыма и почкой, которую оторвали у другого человека. В то же время он весьма пессимистически оценил вероятность того, что кто-то из лидеров России в обозримом будущем даст согласие на возвращение Крыма.