Монета від народу: в Криму запустили флеш-моб на підтримку тих, хто бореться зі свавіллям окупантів



Як відомо, четвертий рік окупації Кримського півострову ознаменувався не лише загальним падінням рівня життя кримчан, а й масовими репресіями щодо них за їх проукраїнські погляди. Наприклад, нещодавно було засуджено Володимира Балуха, буцімто за «незаконне поводження зі зброєю». Проти інших свідомих мешканців півострову борються за допомогою величезних адміністративних штрафів, -



Так, активісту Емілю Бєлялову окупаційний суд призначив адміністративний штраф у розмірі сто п’ятдесят тисяч рублів. Приводом до цього стала присутність активіста під час обшуку, який російські силовики влаштували у помешканнях жителів Бахчисараю. Це назвали «участю в незаконному мітингу», врахувавши при цьому, що Бєлялов вже притягувався до відповідальності за цією статтею. Відтак, загальна сума штрафів, призначених активісту, становить вже триста тисяч рублів.



Активісти об’єднання «Кримська солідарність» влаштували незвичайний флеш-моб на підтримку Белялова. Вони закликають кожного, кому не байдужа доля чоловіка, пожертвувати на його користь монетку номіналом в десять рублів. Загалом, потрібно буде тридцять тисяч таких монет. Саме у такому вигляді активіст і сплатить штрафи – це буде кілька відер грошей, які отримають окупанти.

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Срочно: Блогер: я впевнений, що після такого вчинку Путіна Європа та США відмінять санкції Як відомо, четвертий рік окупації Кримського півострову ознаменувався не лише загальним падінням рівня життя кримчан, а й масовими репресіями щодо них за їх проукраїнські погляди. Наприклад, нещодавно було засуджено Володимира Балуха, буцімто за «незаконне поводження зі зброєю». Проти інших свідомих мешканців півострову борються за допомогою величезних адміністративних штрафів, - інформує replyua.net з посиланням на « Крим .Реалії».Так, активісту Емілю Бєлялову окупаційний суд призначив адміністративний штраф у розмірі сто п’ятдесят тисяч рублів. Приводом до цього стала присутність активіста під час обшуку, який російські силовики влаштували у помешканнях жителів Бахчисараю. Це назвали «участю в незаконному мітингу», врахувавши при цьому, що Бєлялов вже притягувався до відповідальності за цією статтею. Відтак, загальна сума штрафів, призначених активісту, становить вже триста тисяч рублів.Активісти об’єднання «Кримська солідарність» влаштували незвичайний флеш-моб на підтримку Белялова. Вони закликають кожного, кому не байдужа доля чоловіка, пожертвувати на його користь монетку номіналом в десять рублів. Загалом, потрібно буде тридцять тисяч таких монет. Саме у такому вигляді активіст і сплатить штрафи – це буде кілька відер грошей, які отримають окупанти.