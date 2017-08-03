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Публіцист: в України залишився єдиний вихід

Публіцист: в України залишився єдиний вихід
Публіцист Павло Казарін у власному блозі на порталі «Обозреватель» розповідає про стратегію України щодо окупованого Криму і єдиний шлях мирної боротьби з окупацією, - про це інформує replyua.net.

Так, Казарін наголошує, що ми маємо розуміти: поки Кримський півострів перебуває під незаконною окупацією, Росія буде вдавати, що він є частиною її території. Відповідно, там проводитимуться всі, передбачені російським законодавством процедури, до яких належать також вибори до Державної думи та вибори губернатора. Наприклад, 10 вересня поточного року у Севастополі будуть «обирати» губернатора. За словами Казаріна, на це ми ніяк не можемо вплинути до деокупації.

Але це не означає, що варто сидіти, склавши руки. Навпаки, у цій сфері, крім нот МЗС та протестів дипломатів, є ще один прийом – постійний і безперервний моніторинг – тільки цим інструментом може скористатися кожен з нас. Ми будемо уважно слідкувати, щоб жоден вибраний в окупації чиновник не зміг представляти Росію на міжнародному рівні, щоб він не міг з’явитись в ОБСЄ, ПАРЄ, структури ООН тощо. Таким чином люди, обрані в окупованому Криму, набудуть статусу світових вигнанців. У цьому і полягає робота нашого МЗС, - наголошує Казарін.
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