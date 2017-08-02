Москва працює над тим, щоб кримських татар сприймали як терористів – Меджліс

Російська Федерація використовує численні обшуки та затримання представників кримськотатарського народу для того, щоб у свідомості населення вони сприймались як терористи, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Про це заявила представниця Меджлісу кримських татар Гаяна Юксель. Вона зазначила, що зранку, 2 серпня, стало відомо про те, що в будинку кримського татарина Куркчі Мамета у селі Східне Совєцького району Криму було проведено обшуки, а самого чоловіка затримали і родичам не дають з ним зустрітись. Згодом стало відомо, що його затримали на 48 годин, висуваючи безпідставні звинувачення. Як зазначила Юксель, подібна практика постійних обшуків у кримських татар є типовою ситуацією, яка пов’язана з прагненням залякати кримських татар. Водночас представниця Меджлісу додала, що застосовуючи подібні утиски щодо кримськотатарського народу Російська Федерація прагне прирівняти їх до терористів в свідомості інших людей.
Варто нагадати, раніше рішенням російського суду на території Кримського півострова була заборонена діяльність Меджлісу.