Кримський Бандерівець: хроніки розкрадання окупованого півострова

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У Російської Федерації дві стратегії, які вона успішно реалізує в Криму: перетворити окупований півострів на військову базу та вкрасти якомога більше у місцевого населення, поки це можливо. Про проміжні результати реалізації другої стратегії розповідає у персональному блозі Кримський Бандерівець, - інформує новинний портал replyua.net.Так, сьогодні у кримських ЗМІ з’явилась новина про те, що окупанти забирають житло українських військових на користь власних військовослужбовців. Від незаконного виселення вже постраждали десять сімей, ще п'ятнадцять регулярно отримують погрози з вимогою звільнити помешкання. Поблизу Артеку окупанти відновили знесення житлових будинків місцевих мешканців – на їх місці компанія Аркадія Ротенберга «Стройгазмонтаж» побудує котеджне містечко. Робітники виносять речі власників з будинків, прихоплюючи при цьому те, що їм видається найбільш цінним.Між тим, результати такого «господарювання» окупантів вже дали свої плоди – наприклад, «Сімферопольську кондитерську фабрику» довели до банкрутства, приводом до якого слугувало буцімто «незаконне використання торгового знаку». Фабрика існувала з 1945 року, але не змогла пережити російську окупацію. Інше підприємство – Керченський рибний порт – вже більше року працює всього чотири дні на тиждень, працівників скорочують. Тим не менш, з порту постійно вивозять чималу кількість траків та цистерн, - грабіж Криму продовжується, - наголошує блогер.