Кримський Бандерівець: світла смуга в Росії закінчилась з моменту вторгнення в Україну

Кримський півострів, незважаючи на те, що він приємно лоскоче імперську сутність росіян, став для них каменем на шиї. Про чергові події на окупованому півострові розповідає блогер Кримський Бандерівець, - відповідний допис, як інформує replyua.net, він розмістив у своєму персональному блозі.
Так, очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксенов на прізвисько «Гоблін» розповів чому результати його управління півостровом настільки невтішні – за його словами, важко знайти нових «чиновників» взамін поганих «діючих». Саме тому кримчани мають те, що мають, і терпіти їм ще довго. Мабуть, з огляду на кадровий голод до Криму прибула дочка речника російського президента Дмитра Пескова Єлизавета Пескова.
Україна, у свою чергу, підготувала для Європейського суду з прав людини показання пяти десятків свідків та понад сотню відеоматеріалів, які підтверджують незаконність анексії Криму Російською Федерацією. Також блогер помітив, що санкції проти Росії ще навіть не підписані Трампом, а курс долара вже сягнув 61 рубля. Це все прекрасний «чорний серпень», який періодично настає у Росії. Хоча, якщо задуматись, то світла смуга в росіян скінчилась тоді, коли Кремль вторгся в Україну, - зауважує блогер.