У МЗС України різко прокоментували псевдовибори в анексованому Севастополі

У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест у зв’язку зі спробами Москви організувати та провести в окупованому Севастополі псевдовибори та інші незаконні дії, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
У коментарі МЗС щодо цього питання заявили, що так званий виборчий процес у Севастополі щодо виборів «губернатора» є черговою спробою країни-окупанта розширити дію свого національного законодавства на територію суверенної України, що є грубим порушенням міжнародного права та українського законодавства. Зовнішньополітичне відомство України наголосило, що офіційний Київ не визнає ні цей, ні інші «виборчі процеси», які Кремль намагається проводити на окупованих територіях Кримського півострова, а також вважає подібні дії країни-агресора нікчемними за своєю суттю та змістом». Крім того, МЗС України звернулося з закликом до всіх держав, міжнародних організацій та спеціалізованих установ не визнавати будь-які подібні псевдовиборчі процеси, що організовує Російська Федерація в окупованому Криму.
Варто нагадати, раніше повідомлялося, що Москва запланувала провести 10 вересня в окупованому Севастополі «вибори губернатора».