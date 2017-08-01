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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Квартири українських військових в Криму почали масово забирати та віддавати силовикам Росії

Квартири українських військових в Криму почали масово забирати та віддавати силовикам Росії
Росія продовжує свої незаконні дії на анексованому Кримському півострові. Цього разу стало відомо про інциденти «віджимання» квартир українських військовослужбовців, які перейшли служити на територію материкової України, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.

Максим Тимочко, який є правозахисником Української Гельсінської спілки з прав людини заявив, що відібране житло віддають російським силовикам. За його словами, мова йде про чергове грубе порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку Москви на окупованих територіях півострова. Адвокат розповів, що починаючи з 2014 року в Криму почали створювати спеціальні комісії, до складу яких входять представники так званих «правоохоронних органів Криму» та Міноборони РФ. Вони займаються відстеженням майна українських військових, що належало їм на праві користування або праві приватної власності.

Правозахисник зазначив, що часто українські військові, перейшовши служити на материкову Україну, залишали родичів чи знайомих в цих квартирах, аби вони доглядали за ними і сплачували комунальні послуги, розраховуючи при цьому на те, що після повернення Криму під керівництво Києва, вони зможуть надалі проживати там. Однак натомість стало відомо не про поодинокі випадки, коли представники так званої влади Криму вривалися в квартири з російськими військовими, виселяли звідти людей, змінювали замки і заселяли нових осіб. Новими власниками помешкання є переважно співробітники ФСБ.
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