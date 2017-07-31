Кримський Бандерівець: що глибше поринає «Титанік», то гучніше грає оркестр

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У власному блозі Кримський Бандерівець розповідає про «радощі», принесені Кримському півострову російською окупацією, - про це інформує новинний ресурс replyua.net.Так, блогер повідомляє, що навіть ті, хто радісно зустрічав російську окупацію, нині визнали, що зараз шоковані російськими «порядками». Наприклад, зрадниця Галина Окорокова констатує, що влаштуватись на роботу в окупованому Севастополі практично неможливо – всі прийнятні посади вже зайняті росіянами з «материка». Наприклад, у Севтеплоенерго новий начальник привіз «свиту», в якій навіть особистий водій. Місцевий спеціаліст отримує на цьому підприємстві удвічі менше за окупанта з аналогічною кваліфікацією та нижчою посадою. Ті, хто «понаїхав» не лише забирають роботу, а й вчиняють злочини. Наприклад, на Форосі завезені будівельники-мігранти нападали на перехожих, чіплялись до жінок та грабували магазини. Зате без «бандер»? - іронізує блогер.Блогер також повідомляє, що кримські порти із завтра переходять на чотириденний робочий тиждень через збитковість, а ялтинцям пропонують самостійно обкласти себе податками. Загалом, «що глибше поринає «Титанік», то гучніше грає оркестр», - саме так характеризують життя на окупованому півострові самі кримчани.