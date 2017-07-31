Кримський Бандерівець: Севастополь знову «майданить» (фото)

Беззаконня, влаштоване в окупованому Криму, нарешті стало очевидним навіть для найбільш переконаних «ватників». Про черговий мітинг, влаштований севастопольцями, розповідає у своєму блозі Кримський Бандерівець, - інформує replyua.net.
Так, блогер розповідає, що сьогодні у Севастополі місцеві та приїжджі «ватники» влаштували мітинг проти свавілля місцевої «влади». Тригером протесту стало рішення про знищення житла у одному з районів міста. Під знос потрапляють як будинки севастопольців, так і помешкання росіян, які приїхали в Крим з Нижнього Новгорода.
Написи на плакатах протестувальників яскраво показали на їх ставлення до так званої «місцевої влади»: «Уряд Севастополя, чи вам не соромно?», «Севастопльські суди проти людей», «Вимагаємо притягти злочинців до відповідальності», «Ні беззаконню та безчинству», «Поверніть украдене житло», «Розбавляють землі – позбавляють батьківщини». Але апогеєм протесту, після якого можна констатувати, що «ватники не міняються», став плакат із зображенням Путіна та підписом «Мої накази ігнорують ваші власні чиновники, вганяючи вас в борги та злидні». Як завжди, великий Путін ні в чому не винен, - іронізує блогер.