В Крыму нарушаются права человека – новый отчет

В Крыму продолжают фиксировать случаи нарушения прав человека. И об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы.
Как передает replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, в документе представлены мониторинговые данные за май 2017 года, также в отчете можно найти всю информацию об обысках и задержаниях за этот период времени. В отчете содержится информация о политически мотивированных уголовных преследованиях, в частности «деле украинских диверсантов», «деле Владимира Балуха», «деле 26 февраля», «деле Хизб ут-Тахрир». Правозащитники отмечают, что в отчете представлена информация о делах Сулеймана Кадырова и Ильми Умерова, а также о журналисте Николае Семене.
Напомним, что после аннексии на полуострове начались постоянные притеснения коренных жителей Крыма – крымских татар. За три с половиной года были задержаны десятки крымских татар, в их домах российские оккупанты проводили обыски. Некоторые граждане Крыма сейчас числятся пропавшими без вести.