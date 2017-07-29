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Не только саранча: в соцсетях показали новую проблему в Крыму

Не только саранча: в соцсетях показали новую проблему в Крыму
Пользователь RoksolanaToday&Крым на своей странице в Твиттере сообщила о том, что в курортном Крыму появилась очень серьезная проблема – западное побережье атаковали сотни тысяч больших медуз, информирует replyua.net.

По словам пользователя, в западном Крыму, в Тарханкуте, настоящее нашествие медуз. «Тарханкут. Интересное крымское прочтение библейских легенд. Западный Крым накрыло нашествие медуз», написала пользователь и разместила несколько свежих снимков, сделанных на западном побережье. Для Крыма это довольно привычное явление, однако такого количества медуз не было очень давно. Пользователи активно комментируют этот пост.

«Это те шесть миллионов туристов, отдыхающих в Крыму, - о них говорили в зомбоящике», «А что москали? Ловят их? Едят?», «Возле моих скал расплодили медуз. Надо им сказать, чтобы потом с собой забрали», «Теперь у кацапов не только щи, но и холодец», «Пожалуйста, разместите еще фото. Не была там уже четыре сезона, к оккупантам ехать не хочется», пишут пользователи.

Не только саранча: в соцсетях показали новую проблему в Крыму

Не только саранча: в соцсетях показали новую проблему в Крыму

Не только саранча: в соцсетях показали новую проблему в Крыму

Не только саранча: в соцсетях показали новую проблему в Крыму
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